Переезд Екатеринбургского зоопарка отложили из-за Универсиады

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Переезд Екатеринбургского зоопарка откладывается из-за строительства объектов Универсиады. Предполагалось, что здание зоопарка в центре города останется как мемориал, а вольеры и питомцы переедут на новую площадку. Одной из возможных территорий считался участок в границах Сибирского тракта — ЕКАД — «Россельбана».— В связи с принятием решения о проведении 32-й Всемирной летней Универсиады планы по размещению зоопарка на указанной территории были пересмотрены, — сообщили Е1 в департаменте архитектуры и градостроительства.Выяснилось, что представители департамента анализировали все городские площадки и не нашли подходящего участка для Екатеринбургского зоопарка.Добавим, что ранее директор зоопарка Светлана Прилепина сообщила, на каком этапе находится обсуждение строительства второй очереди учреждения.— Никогда Екатеринбургский зоопарк не говорил ничего о собственном переезде. Но мы изучили исторические справки, с 1930 года нас не отпускает тема определения площадки под работу зоопарка. До 2019-го мы не входили ни в какую структуру, которая обсуждает эти вопросы. Всё, что было представлено, было представлено без нашего участия. Сейчас в городе создан совет, который занимается поиском площадки для строительства второй очереди Екатеринбургского зоопарка, — сказала Светлана Прилепина.