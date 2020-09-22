В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку из-за выхода ученика на карниз школы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прокуратура Орджоникидзевского района организовала проверку в связи с выходом восьмиклассника на карниз третьего этажа школы.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, вчера, 29 сентября, учащийся 8 класса школы №22 на перемене примерно в 10:30 вышел на карниз в открытое окно третьего этажа.– В данный промежуток времени контроль за учащимися со стороны сотрудников образовательного учреждения не осуществлялся, учителя в классе отсутствовали. Пластиковые окна были открыты для проветривания класса, при этом запорами не оборудованы, – отметили в надзорном органе.Установлено, что школьник на профилактических учетах не состоит. Прокуратура даст оценку действиями сотрудников школы, будут устанавливаться все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.