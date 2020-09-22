ГИБДД опубликовала предупреждение в связи с туманом в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловская Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения в связи с ограниченной видимостью из-за тумана быть предельно осторожными.Как напомнили в управлении ГИБДД по Свердловской области, водителям необходимо соблюдать ПДД, на конкретном участке пути снижать скорость до безопасной, а также увеличить дистанцию. Во время поездки все люди, находящиеся в машине, должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Водителям с недостаточным опытом вождения в подобных неблагоприятных погодных условиях лучше отказаться от поездки.Помимо этого, пешеходам напоминают, что переходить дорогу нужно в установленных местах, убедившись, что весь транспорт успел остановиться. Также пешеходам следует обозначить себя световозвращающими элементами, они помогут водителю вовремя заметить человека на дороге.