В Екатеринбурге на улице Совхозной иномарка сбила 7-летнего мальчика
Общество
Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу
В Екатеринбурге на улице Совхозной произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу, 7-летнего мальчика сбила иномарка «Черри Тиго».
«Предварительно установлено, что водитель, автомашины «Черри Тиго», при движении по ул. Совхозная со стороны пр. Космонавтов в направлении ул. Шефской допустил наезд на ребенка - пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства в неположенном месте из-за стоящих транспортных средств», - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Ребенка с переломом правого бедра доставили в больницу. Водитель иномарки объяснила, что мальчик выскочил на дорогу неожиданно.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают точные причины произошедшего.
«Предварительно установлено, что водитель, автомашины «Черри Тиго», при движении по ул. Совхозная со стороны пр. Космонавтов в направлении ул. Шефской допустил наезд на ребенка - пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства в неположенном месте из-за стоящих транспортных средств», - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Ребенка с переломом правого бедра доставили в больницу. Водитель иномарки объяснила, что мальчик выскочил на дорогу неожиданно.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают точные причины произошедшего.
В Екатеринбурге в ДТП пострадал 11-летний мальчик
26 сентября 2020
26 сентября 2020
Под Екатеринбургом насмерть сбили пешехода
22 сентября 2020
22 сентября 2020