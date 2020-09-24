В Екатеринбурге на улице Совхозной иномарка сбила 7-летнего мальчика

20.50 Вторник, 29 сентября 2020
Общество
Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу
В Екатеринбурге на улице Совхозной произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу, 7-летнего мальчика сбила иномарка «Черри Тиго».

«Предварительно установлено, что водитель, автомашины «Черри Тиго», при движении по ул. Совхозная со стороны пр. Космонавтов в направлении ул. Шефской допустил наезд на ребенка - пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства в неположенном месте из-за стоящих транспортных средств», - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Ребенка с переломом правого бедра доставили в больницу. Водитель иномарки объяснила, что мальчик выскочил на дорогу неожиданно.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают точные причины произошедшего.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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