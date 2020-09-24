В Екатеринбурге из-за пожара из дома эвакуировались 74 человека
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге в 22-этажном доме на улице Рябинина случился пожар. Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 74 человека.
Возгорание произошло на переходной лоджии на 12 этаже. На место выезжали 6 единиц техники, 19 человек личного состава. В пожаре никто не пострадал.
Возгорание произошло на переходной лоджии на 12 этаже. На место выезжали 6 единиц техники, 19 человек личного состава. В пожаре никто не пострадал.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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