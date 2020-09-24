В Екатеринбурге из-за пожара из дома эвакуировались 74 человека

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в 22-этажном доме на улице Рябинина случился пожар. Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 74 человека.Возгорание произошло на переходной лоджии на 12 этаже. На место выезжали 6 единиц техники, 19 человек личного состава. В пожаре никто не пострадал.