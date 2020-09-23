На дорогах Свердловской области к концу года будет работать 372 комплекса видеофиксации

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

К концу года на дорогах Свердловской области будет работать 372 комплекса видеофиксации, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.Меры по снижению аварийности на дорогах обсудили сегодня на заседании правительственной комиссии.«В настоящее время на дорогах области работает 365 комплексов фотовидеофиксации, 178 из них – стационарные и 187 передвижные. Они установлены на наиболее аварийных участках, которые были определены совместно с ГИБДД в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.В 2020 году было выявлено 33 места концентрации ДТП. Большую часть из них уже оборудовали камерами.На заседании также отметили, что недостатки в транспортно-эксплуатационном состоянии улиц и дорог, такие как недостаточная освещенность и плохо различимая дорожная разметка, являются одним из основных источников ДТП, в результате которых гибнут люди. Планируется, что к 2025 году число погибших в ДТП должно сократиться в 3,5 раза по сравнению с показателями 2017 года.