На дорогах Свердловской области к концу года будет работать 372 комплекса видеофиксации
Общество
Фото: юристы-сочи.рф
К концу года на дорогах Свердловской области будет работать 372 комплекса видеофиксации, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
Меры по снижению аварийности на дорогах обсудили сегодня на заседании правительственной комиссии.
«В настоящее время на дорогах области работает 365 комплексов фотовидеофиксации, 178 из них – стационарные и 187 передвижные. Они установлены на наиболее аварийных участках, которые были определены совместно с ГИБДД в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.
В 2020 году было выявлено 33 места концентрации ДТП. Большую часть из них уже оборудовали камерами.
На заседании также отметили, что недостатки в транспортно-эксплуатационном состоянии улиц и дорог, такие как недостаточная освещенность и плохо различимая дорожная разметка, являются одним из основных источников ДТП, в результате которых гибнут люди. Планируется, что к 2025 году число погибших в ДТП должно сократиться в 3,5 раза по сравнению с показателями 2017 года.
Меры по снижению аварийности на дорогах обсудили сегодня на заседании правительственной комиссии.
«В настоящее время на дорогах области работает 365 комплексов фотовидеофиксации, 178 из них – стационарные и 187 передвижные. Они установлены на наиболее аварийных участках, которые были определены совместно с ГИБДД в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.
В 2020 году было выявлено 33 места концентрации ДТП. Большую часть из них уже оборудовали камерами.
На заседании также отметили, что недостатки в транспортно-эксплуатационном состоянии улиц и дорог, такие как недостаточная освещенность и плохо различимая дорожная разметка, являются одним из основных источников ДТП, в результате которых гибнут люди. Планируется, что к 2025 году число погибших в ДТП должно сократиться в 3,5 раза по сравнению с показателями 2017 года.
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