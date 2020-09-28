97% домов в Екатеринбурге подключены к отоплению
Общество
Фото: Администрация города Екатеринбурга
В Екатеринбурге на сегодняшний день к отоплению подключено 97% домов от числа всего жилого фонда мегаполиса, об этом рассказали в администрации уральской столицы.
О ходе подключения отопления сегодня рассказал замглавы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко на заседании штаба по пуску тепла. По его данным, к теплоносителям подключены уже 7 тысяч 717 домов.
Напомним, планировалось, что до 30 сентября в городе к отоплению будут подключены все объекты.
О ходе подключения отопления сегодня рассказал замглавы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко на заседании штаба по пуску тепла. По его данным, к теплоносителям подключены уже 7 тысяч 717 домов.
Напомним, планировалось, что до 30 сентября в городе к отоплению будут подключены все объекты.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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