В Свердловской области проведено 10479 исследований проб на коронавирус

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Свердловские медики за день провели 10479 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.За сутки было обследован 9971 человек.Всего на Среднем Урале проведено 1 547 926 исследований, обследовано 1 461 056 человек.