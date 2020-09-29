Свердловчанина приговорили к 9 годам лишения свободы из-за ДТП, в котором погибли 2 девушки
Общество
Фото: konkurs.zakon.kz
В Пышминском районе вынесли приговор Ивану Суворову, обвиняемому в нарушении ПДД, повлекшем гибель двух пассажирок и тяжелое травмирование 3 молодых людей, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Ему назначили 9 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.
20 октября 2019 года Суворов, будучи пьяным, ехал за рулем со стороны пгт. Пышма в сторону с. Печеркино. При этом в его машине находилось число пассажиров, превышающее норму (6 вместо 5). Никто из них не был пристегнут.
В затяжном повороте автомобиль занесло, и он столкнулся с металлическим ограждением моста через реку Доловка. Автомобиль вылетел с дороги, перевернулся и загорелся.
Пострадавшие девушки скончались на месте ДТП. Трое молодых людей получили переломы ног, костей таза и позвоночника. Водитель не пострадал, не получил травм и оставил место ДТП.
Приговор суда в законную силу не вступил.
20 октября 2019 года Суворов, будучи пьяным, ехал за рулем со стороны пгт. Пышма в сторону с. Печеркино. При этом в его машине находилось число пассажиров, превышающее норму (6 вместо 5). Никто из них не был пристегнут.
В затяжном повороте автомобиль занесло, и он столкнулся с металлическим ограждением моста через реку Доловка. Автомобиль вылетел с дороги, перевернулся и загорелся.
Пострадавшие девушки скончались на месте ДТП. Трое молодых людей получили переломы ног, костей таза и позвоночника. Водитель не пострадал, не получил травм и оставил место ДТП.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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