Екатеринбургская «Синара» встретится с «Голден Игл»
Общество
Фото: mfkviz.ru
Мини-футбольный клуб «Синара» встретится с «Голден Игл» в матче 1/8 финала Кубка России, об этом рассказали в пресс-службе екатеринбургской команды.
В матчах II этапа Кубка России по мини-футболу в западной и восточной конференциях противником «Синары» стал именно «Голден Игл». Матч пройдет в Ставрополе на арене СЦ «На Чехова».
В матчах II этапа Кубка России по мини-футболу в западной и восточной конференциях противником «Синары» стал именно «Голден Игл». Матч пройдет в Ставрополе на арене СЦ «На Чехова».
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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