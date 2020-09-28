Роспотребнадзор устроил конкурс агитационных плакатов по профилактике гриппа в Екатеринбурге
Общество
Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области
В Екатеринбурге проводится ежегодный конкурс агитационных плакатов среди образовательных учреждений «Все о профилактике гриппа», об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Конкурс проводится с 28 сентября по 26 октября. Принять участие может любое образовательное учреждение уральской столицы. Плакаты могут быть выполнены в любой технике.
Итоги конкурса будут подведены 28 октября, наградят победителей 9-10 ноября.
Конкурс проводится с 28 сентября по 26 октября. Принять участие может любое образовательное учреждение уральской столицы. Плакаты могут быть выполнены в любой технике.
Итоги конкурса будут подведены 28 октября, наградят победителей 9-10 ноября.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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