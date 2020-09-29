Школьные каникулы в Свердловской области продлевать не будут
Общество
В Свердловской области не будут продлевать осенние школьные каникул в отличие от Москвы, где учащиеся будут отдыхать две недели. Об этом входе брифинга заявил вице-губернатор Павел Креков.
Заместитель губернатора пояснил, что темпы роста заболеваемости в Москве кратно выше темпов на Среднем Урале. Пока что, по его словам, в регионе нет оснований для объявления карантина.
– Говоря о школьном карантине либо о дополнительных каникулах, мы будем рассматривать конкретную ситуацию. Если она будет стабильной, то мы благополучно будем продолжать учёбу. Если всё-таки она будет другой в силу ряда обстоятельств, то тогда мы будем рассматривать другие меры, – рассказал он.
Заместитель губернатора пояснил, что темпы роста заболеваемости в Москве кратно выше темпов на Среднем Урале. Пока что, по его словам, в регионе нет оснований для объявления карантина.
– Говоря о школьном карантине либо о дополнительных каникулах, мы будем рассматривать конкретную ситуацию. Если она будет стабильной, то мы благополучно будем продолжать учёбу. Если всё-таки она будет другой в силу ряда обстоятельств, то тогда мы будем рассматривать другие меры, – рассказал он.
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