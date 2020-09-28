В Каменске-Уральском пропала 60-летняя женщина
Общество
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Каменске-Уральском пропала 60-летняя Татьяна Семеновна Торопова. Ее местонахождение неизвестно с 25 августа.
Приметы пропавшей: рост 160 см, нормальное телосложение, серые глаза, седые волосы.
На момент пропажи женщина была одета в синий халат и тапочки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Татьяны Семеновны, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 160 см, нормальное телосложение, серые глаза, седые волосы.
На момент пропажи женщина была одета в синий халат и тапочки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Татьяны Семеновны, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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