В Каменске-Уральском пропала 60-летняя женщина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском пропала 60-летняя Татьяна Семеновна Торопова. Ее местонахождение неизвестно с 25 августа.Приметы пропавшей: рост 160 см, нормальное телосложение, серые глаза, седые волосы.На момент пропажи женщина была одета в синий халат и тапочки.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Татьяны Семеновны, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.