Креков заявил, рост заболевания COVID-19 на Среднем Урале незначительный

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что рост заболевания коронавирусом в регионе незначительный. Об этом он сообщил на брифинге оперштаба.– Это абсолютно предсказуемо. Скажу честно, мы ждали даже большего роста. В основном это произошло за счет школьников, молодых людей. Большинство людей болеют либо бессимптомно, либо с минимальной симптоматикой. По приросту мы заметно уступаем среднероссийским темпам роста. Пока, – считает Креков.Заместитель губернатора уточнил, что дополнительных ограничительных мер пока не требуется, однако необходимость соблюдать масочный режим остается.– Мы предполагаем, что с началом октября ситуация стабилизируется и будет улучшаться, – заключил Креков.