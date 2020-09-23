Креков заявил, рост заболевания COVID-19 на Среднем Урале незначительный
Общество
Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что рост заболевания коронавирусом в регионе незначительный. Об этом он сообщил на брифинге оперштаба.
– Это абсолютно предсказуемо. Скажу честно, мы ждали даже большего роста. В основном это произошло за счет школьников, молодых людей. Большинство людей болеют либо бессимптомно, либо с минимальной симптоматикой. По приросту мы заметно уступаем среднероссийским темпам роста. Пока, – считает Креков.
Заместитель губернатора уточнил, что дополнительных ограничительных мер пока не требуется, однако необходимость соблюдать масочный режим остается.
– Мы предполагаем, что с началом октября ситуация стабилизируется и будет улучшаться, – заключил Креков.
– Это абсолютно предсказуемо. Скажу честно, мы ждали даже большего роста. В основном это произошло за счет школьников, молодых людей. Большинство людей болеют либо бессимптомно, либо с минимальной симптоматикой. По приросту мы заметно уступаем среднероссийским темпам роста. Пока, – считает Креков.
Заместитель губернатора уточнил, что дополнительных ограничительных мер пока не требуется, однако необходимость соблюдать масочный режим остается.
– Мы предполагаем, что с началом октября ситуация стабилизируется и будет улучшаться, – заключил Креков.
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