Игорь Лямин покинул пост свердловского военкома

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Игорь Лямин покинул должность военного комиссара Свердловской области. Как сообщает ЕАН, генерал ушел на пенсию.В военном комиссариате информацию об отставке подтвердили. Кто займет освободившуюся должность, пока неизвестно.Должность военкома Игорь Лямин занимал 10 лет. До этого он был заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа. Лямин проходил службу в Белорусском военном округе, в Центральной группе войск и на Урале. Он награжден орденом «За военные заслуги», Орденом Почета и медалями.