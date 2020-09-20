Игорь Лямин покинул пост свердловского военкома
Общество
Фото: uralfo.gov.ru
Игорь Лямин покинул должность военного комиссара Свердловской области. Как сообщает ЕАН, генерал ушел на пенсию.
В военном комиссариате информацию об отставке подтвердили. Кто займет освободившуюся должность, пока неизвестно.
Должность военкома Игорь Лямин занимал 10 лет. До этого он был заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа. Лямин проходил службу в Белорусском военном округе, в Центральной группе войск и на Урале. Он награжден орденом «За военные заслуги», Орденом Почета и медалями.
В военном комиссариате информацию об отставке подтвердили. Кто займет освободившуюся должность, пока неизвестно.
Должность военкома Игорь Лямин занимал 10 лет. До этого он был заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа. Лямин проходил службу в Белорусском военном округе, в Центральной группе войск и на Урале. Он награжден орденом «За военные заслуги», Орденом Почета и медалями.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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