В Ивделе осудили водителя, по вине которого погиб пассажир

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Ивделе на пять лет отправили в колонию-поселение водителя, по вине которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.Житель посёлка Пелым Евгений Ванявкин в октябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами категории «В», сел за руль автомобиля Lifan и решил с друзьями покататься по посёлку.В ходе движения он совместно со своими знакомыми, находящимися на пассажирских сидениях, продолжал распивать спиртное. При этом пассажиры не пристегивались ремнями безопасности.Двигаясь по дороге со скоростью 65 км/ч, Ванявкин не заметил остановившийся из-за поломки автомобиль «КАМАЗ» и допустил столкновение с ним. В результате ДТП пассажиру Lifan были причинены травмы, ставшие причиной его смерти.– Ивдельский городской суд назначил Евгению Ванявкину наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу, – сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.