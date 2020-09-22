В Ивделе осудили водителя, по вине которого погиб пассажир
Общество
Фото: sm-news.ru
В Ивделе на пять лет отправили в колонию-поселение водителя, по вине которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Житель посёлка Пелым Евгений Ванявкин в октябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами категории «В», сел за руль автомобиля Lifan и решил с друзьями покататься по посёлку.
В ходе движения он совместно со своими знакомыми, находящимися на пассажирских сидениях, продолжал распивать спиртное. При этом пассажиры не пристегивались ремнями безопасности.
Двигаясь по дороге со скоростью 65 км/ч, Ванявкин не заметил остановившийся из-за поломки автомобиль «КАМАЗ» и допустил столкновение с ним. В результате ДТП пассажиру Lifan были причинены травмы, ставшие причиной его смерти.
– Ивдельский городской суд назначил Евгению Ванявкину наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу, – сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Житель посёлка Пелым Евгений Ванявкин в октябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами категории «В», сел за руль автомобиля Lifan и решил с друзьями покататься по посёлку.
В ходе движения он совместно со своими знакомыми, находящимися на пассажирских сидениях, продолжал распивать спиртное. При этом пассажиры не пристегивались ремнями безопасности.
Двигаясь по дороге со скоростью 65 км/ч, Ванявкин не заметил остановившийся из-за поломки автомобиль «КАМАЗ» и допустил столкновение с ним. В результате ДТП пассажиру Lifan были причинены травмы, ставшие причиной его смерти.
– Ивдельский городской суд назначил Евгению Ванявкину наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу, – сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
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