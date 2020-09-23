В Академическом районе Екатеринбурга выделили полосу для общественного транспорта
Общество
Фото: Валентина Еремеева/E1.ru
В Екатеринбурге на улице Вильгельма де Геннина в направлении Сахарова обустроили выделенную полосу для общественного транспорта.
Свежую разметку нанесли на участке улицы Вильгельма де Геннина от Краснолесья до проезда между жилыми домами № 34 и 40. В скором времени также будут установлены дорожные знаки.
Добавим, что обустройство выделенных полос для общественного транспорта является частью транспортной реформы, которую представили в начале сентября.
Свежую разметку нанесли на участке улицы Вильгельма де Геннина от Краснолесья до проезда между жилыми домами № 34 и 40. В скором времени также будут установлены дорожные знаки.
Добавим, что обустройство выделенных полос для общественного транспорта является частью транспортной реформы, которую представили в начале сентября.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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