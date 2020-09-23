В Академическом районе Екатеринбурга выделили полосу для общественного транспорта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Вильгельма де Геннина в направлении Сахарова обустроили выделенную полосу для общественного транспорта.Свежую разметку нанесли на участке улицы Вильгельма де Геннина от Краснолесья до проезда между жилыми домами № 34 и 40. В скором времени также будут установлены дорожные знаки.Добавим, что обустройство выделенных полос для общественного транспорта является частью транспортной реформы, которую представили в начале сентября.