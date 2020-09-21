В Кольцово сняли с рейса алиментщика из-за долга почти в 2 миллиона рублей
Общество
Фото: УФССП России по Свердловской области
Жителя Карпинска объявили в федеральный розыск из-за долга по алиментам в 1 миллион 700 тысяч рублей. Однако его задержали сотрудники уголовного розыска в аэропорту «Кольцово».
Как рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области, отец уклонялся от решения суда, не оказывал сыну материальную помощь и не участвовать в воспитании ребенка. Он накопил большую задолженность по алиментам и неоднократно был привлечен судебным приставом-исполнителем к административной ответственности. Однако от отбывания административного наказания также уклонился.
Судебный пристав-исполнитель составил рапорт о привлечении должника к уголовной ответственности. Мужчина решил избежать наказания и уехал из города.
Жителя Карпинска объявили в федеральный розыск. В период проведения межведомственной операции «Розыск» стало известно, что он купил билет в аэропорту «Кольцово» на рейс Екатеринбург – Новосибирск. Должника задержали сотрудники уголовного розыска.
– Судебными приставами отделения специального назначения Главного управления должник препровождён в отделение судебных приставов, где ознакомлен с материалами дела, возбужденного по статье 157 УК РФ. В настоящее время должник отбывает наказание в виде ареста на 5 суток, пока только за административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.25 КоАП РФ, – рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Как рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области, отец уклонялся от решения суда, не оказывал сыну материальную помощь и не участвовать в воспитании ребенка. Он накопил большую задолженность по алиментам и неоднократно был привлечен судебным приставом-исполнителем к административной ответственности. Однако от отбывания административного наказания также уклонился.
Судебный пристав-исполнитель составил рапорт о привлечении должника к уголовной ответственности. Мужчина решил избежать наказания и уехал из города.
Жителя Карпинска объявили в федеральный розыск. В период проведения межведомственной операции «Розыск» стало известно, что он купил билет в аэропорту «Кольцово» на рейс Екатеринбург – Новосибирск. Должника задержали сотрудники уголовного розыска.
– Судебными приставами отделения специального назначения Главного управления должник препровождён в отделение судебных приставов, где ознакомлен с материалами дела, возбужденного по статье 157 УК РФ. В настоящее время должник отбывает наказание в виде ареста на 5 суток, пока только за административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.25 КоАП РФ, – рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
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