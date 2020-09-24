В Екатеринбурге из-за пожара на улице Бебеля эвакуировали 8 человек

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге из-за пожара в доме на улице Бебеля эвакуировали 8 человек, об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.Пожар произошел в квартире на 4 этаже 5-этажного дома. Спасатели добавили, что в пожаре никто не пострадал.«В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 13 человек личного состава. В 20:03 (мест) огонь локализован, в 20:06 (мест) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 20:20 (мест)», - сказали в МЧС.