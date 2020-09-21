В Реже прокуратура потребовала оборудовать во дворе дома парковку для инвалида

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Прокуратура обязала через суд администрацию Режевского городского округа оборудовать парковочное место для инвалида во дворе дома, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.В прокуратуру обратилась женщина, которая является матерью сына-инвалида. Перевозит ребенка она на собственном автомобиле. Свердловчанка обращалась в администрацию города с просьбой оборудовать место для стоянки, но там ей отказали.Тогда прокуратура после проверки обратилась в суд с требованием устранить нарушение закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Суд требования удовлетворил.В прокуратуре пообещали проконтролировать исполнение решения суда.