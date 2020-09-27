В Свердловской области стартовал фестиваль энергосбережения

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области начался фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче, об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Акция будет проходить с 28 сентября по 15 октября. Участником может стать любой свердловчанин в возрасте от 6 до 25 лет.В рамках фестиваля будут проводится встречи студентов с представителями топливно-энергетического комплекса, производственные совещания «Диалог на равных», разработка проектов по энергосбережению и другие мероприятия.Отметим, что Всероссийский фестиваль «Вместе Ярче!» проводится в России с 2016 года.