В Свердловской области стартовал фестиваль энергосбережения
Общество
Фото: вместеярче.рф
В Свердловской области начался фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче, об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Акция будет проходить с 28 сентября по 15 октября. Участником может стать любой свердловчанин в возрасте от 6 до 25 лет.
В рамках фестиваля будут проводится встречи студентов с представителями топливно-энергетического комплекса, производственные совещания «Диалог на равных», разработка проектов по энергосбережению и другие мероприятия.
Отметим, что Всероссийский фестиваль «Вместе Ярче!» проводится в России с 2016 года.
Акция будет проходить с 28 сентября по 15 октября. Участником может стать любой свердловчанин в возрасте от 6 до 25 лет.
В рамках фестиваля будут проводится встречи студентов с представителями топливно-энергетического комплекса, производственные совещания «Диалог на равных», разработка проектов по энергосбережению и другие мероприятия.
Отметим, что Всероссийский фестиваль «Вместе Ярче!» проводится в России с 2016 года.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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