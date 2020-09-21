95% жилфонда в Екатеринбурге подключено к отоплению

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

К отоплению в Екатеринбурге подключено почти 95% жилфонда, об этом заявил замглавы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко во время заседания штаба по пуску тепла.Стоит отметить, что на сегодняшний день в городе к отоплению подключены уже все детские сады, школы и больницы. 100-процентное подключение жилфонда к отоплению планируется обеспечить до 30 сентября.На сегодняшний день тепло подключено в 7 548 жилых домах.