В Свердловской области поставлено 985 тысяч прививок от гриппа
Общество
Фото: coronavirus-monitor.ru
В Свердловской области проведено 985 тысяч прививок от гриппа. Охват населения составил 23,6%, об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.
«По данным Министерства здравоохранения Свердловской области к 17.09.2020г. в рамках Национального календаря профилактических прививок в регион поступило 851850 доз вакцины для профилактики гриппа у взрослых лиц (49% от заявленного), 327610 доз вакцины для профилактики гриппа у детей (39% от заявленного)», - сказали в Роспотребнадзоре.
Добавим, что за минувшую неделю в регионе зарегистрировано 28375 случаев заболевания ОРВИ. В Екатеринбурге выявлено 13503 случая заболевания. Также по предварительным диагнозам зарегистрировано 1384 случая внебольничной пневмонии.
«По данным Министерства здравоохранения Свердловской области к 17.09.2020г. в рамках Национального календаря профилактических прививок в регион поступило 851850 доз вакцины для профилактики гриппа у взрослых лиц (49% от заявленного), 327610 доз вакцины для профилактики гриппа у детей (39% от заявленного)», - сказали в Роспотребнадзоре.
Добавим, что за минувшую неделю в регионе зарегистрировано 28375 случаев заболевания ОРВИ. В Екатеринбурге выявлено 13503 случая заболевания. Также по предварительным диагнозам зарегистрировано 1384 случая внебольничной пневмонии.
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