Жительницу Екатеринбурга обвинили в покушении на сбыт наркотиков

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице 22 Партсъезда, 50/1 сотрудники дорожно-патрульной службы задержали 40-летнюю женщину, у которой при личном досмотре обнаружили неизвестное вещество.Оказалось, что у подозреваемой находилось наркотическое вещество синтетического происхождения «метилэфедрон» весом 52,34 граммов.Задержанной оказалась безработная и ранее не судимая местная жительница. Как установили сотрудники полиции, женщина планировала распространять наркотики в Орджоникидзевском районе.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере». Женщина помещена под стражу.