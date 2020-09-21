Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловской области продлили режим самоизоляции для уральцев старше 65 лет и жителей, имеющих хронические заболевания.Соответствующий указ (№515-УГ) подписал губернатор Евгений Куйвашев. Теперь режим самоизоляции продлится до 5 октября.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru. Он вступит в силу 29 сентября.