Из Екатеринбурга в Кемерово вновь начнут летать самолёты

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

С 11 октября возобновятся прямые рейсы из Екатеринбурга в Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.Отмечается, что осуществлять полёты будет авиакомпания Red Wings на самолёте Sukhoi Superjet 100 четыре раза в неделю. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 8:00 по вторникам и субботам, а также на 13:20 по средам и воскресеньям. Всего в пути пассажиры будут проводить 2 часа 30 минут.Регулярные прямые рейсы из Екатеринбурга в Кемерово выполнялись до сентября 2011 года, после чего их прекратили.