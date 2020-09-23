В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за пожара в заповеднике «Денежкин камень»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

На Среднем Урале из-за пожара в заповеднике «Денежкин камень» возбудили уголовное дело по ст. 262 УК РФ (нарушение режима заповедников, повлекшее причинение значительного ущерба). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.В ходе проверки правоохранительные органы опросили жителей ряда населенных пунктов и провели другие мероприятия, в результате чего добыли сведения, указывающие на то, что пожар возник по вине людей, «действиями которых нарушен режим особой охраны природной территории и причинен существенный ущерб лесному фонду и иным экологическим комплексам».Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.