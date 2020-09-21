Из-за почти сотни долгов уралец лишился иномарки

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

У жителя Артей в Свердловской области арестовали иномарку, поскольку он накопил 92 штрафа за нарушения ПДД на общую сумму в 67 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, постановления о наложении на нарушителя штрафов начали поступать в марте, однако мужчина не приходил на приём к судебному приставу. Найти нарушителя не удавалось, так как он по месту прописки не проживал.Позже выяснилось, что мужчина живёт в Екатеринбурге, и на его имя зарегистрирован автомобиль Skoda Rapid. Машина была найдена в ходе рейда. Хозяин автомобиля рассказал, что штрафы он накопил, работая в такси.Иномарку арестовали и направили на ответственное хранение на спецстоянку ГИБДД. Если в ближайшее время уралец не погасит задолженность, автомобиль передадут на реализации на торгах.