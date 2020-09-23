1,8 млн рублей потратят на освещение сквера на Уралмаше в Екатеринбурге

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге появится светодиодные гирлянды и декоративные светильники в сквере на проспекте Орджоникидзе. По данным сайта госзакупок, на установку всего потратят 1,8 миллиона рублей.Средства выделят из муниципального бюджета. Подрядчика выберут 6 октября. Все работы необходимо будет выполнить к 30 ноября.Напомним, к концу года в сквере появятся пешеходные дорожки, освещение, ворк-аут площадки и детской игровой зоны.