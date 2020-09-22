Екатеринбуржцы могут поставить прививку от гриппа на рынке
Общество
Фото: yakutia-daily.ru
В Екатеринбурге горожане продолжают ставить прививки от сезонного гриппа в поликлиниках и торговых центрах. Также на этой неделе принять участие в вакцинации уральцы смогут на Шарташском рынке.
График, когда и где можно привиться от гриппа:
- 29 сентября, с 11:00 до 14:00 – ТРЦ «Мегаполис» (улица 8 Марта, 149);
- 30 сентября, с 17:00 до 19:00 – строительный магазин «Максидом» (улица Тверитина, 45);
- 1 октября, с 13:00 до 15:00 – Шарташский рынок (улица Куйбышева, 80);
- 2 октября, с 13:00 до 15:00 – ТЦ METRO CashandCarry (дублёр Сибирского тракта, 21).
График, когда и где можно привиться от гриппа:
- 29 сентября, с 11:00 до 14:00 – ТРЦ «Мегаполис» (улица 8 Марта, 149);
- 30 сентября, с 17:00 до 19:00 – строительный магазин «Максидом» (улица Тверитина, 45);
- 1 октября, с 13:00 до 15:00 – Шарташский рынок (улица Куйбышева, 80);
- 2 октября, с 13:00 до 15:00 – ТЦ METRO CashandCarry (дублёр Сибирского тракта, 21).
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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