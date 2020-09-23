На Среднем Урале создали мониторинговую группу по госпитализации пациентов с COVID-19

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Министерство здравоохранения Свердловской области создало мониторинговую группу по госпитализации пациентов с подтверждённым коронавирусом.Так, каждые три часа минздрав будет запрашивать в службе скорой помощи и у медучреждений, где есть заражённые, информацию о наличии свободных мест и возможных проблемах с госпитализацией.По данным свердловского оперштба по борьбе с коронавирусом, полученные данные помогут корректировать объёмы коечного фонда и мощность диагностической базы.