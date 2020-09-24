В Екатеринбурге рассказали, когда начнётся строительство ледового городка
Общество
Фото: «АиФ-Урал»
В Екатеринбурге стало известно, когда начнётся строительство главного ледового городка, который по традиции расположится на площади 1905 года.
Как сообщает мэрия, с октября до середины ноября в еженедельном режиме на площади 1905 года будут проводиться ярмарки выходного дня.
Завершающая ярмарка состоится примерно 14-15 ноября. Именно после неё на площади 1905 года начнётся подготовка к строительству ледового городка. Отметим, в прошлом году возведение началось 16 ноября.
Как сообщает мэрия, с октября до середины ноября в еженедельном режиме на площади 1905 года будут проводиться ярмарки выходного дня.
Завершающая ярмарка состоится примерно 14-15 ноября. Именно после неё на площади 1905 года начнётся подготовка к строительству ледового городка. Отметим, в прошлом году возведение началось 16 ноября.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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