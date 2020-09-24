В Екатеринбурге рассказали, когда начнётся строительство ледового городка

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге стало известно, когда начнётся строительство главного ледового городка, который по традиции расположится на площади 1905 года.Как сообщает мэрия, с октября до середины ноября в еженедельном режиме на площади 1905 года будут проводиться ярмарки выходного дня.Завершающая ярмарка состоится примерно 14-15 ноября. Именно после неё на площади 1905 года начнётся подготовка к строительству ледового городка. Отметим, в прошлом году возведение началось 16 ноября.