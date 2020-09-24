Студенты-инженеры Технического университета УГМК стали призерами международного инженерного чемпионата

Фото: пресс-служба УГМК © Вечерние ведомости

Команда студенток Техуниверситета УГМК «Ох-Red» в составе Шибановой Марии, Герасимовой Полины, Камышан Татьяны и капитана команды Ксении Романенко заняла призовое место во всероссийском финале студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASЕ-IN» по направлению «Металлургия», сообщили veved.ru в пресс-службе промышленного холдинга.Наши юные девушки - бакалавры в финале профессиональной схватки вошли в тройку лидеров вместе с признанными «законодателями» в области металлургии - командой магистрантов НИТУ МИСиС и еще одним «зубром» науки - сборной магистрантов, аспирантов и бакалавров Липецкого государственного технического университета.Задание финального кейса преподнесло нашим девчонкам «сюрприз» со множеством неизвестных - производство алюминия. Мало того, что наш университет «медный» и задание лежало вне сферы их компетенций, к тому же оно представляло своеобразное «расписание на послезавтра», потому что «Металлургию лёгких и тугоплавких металлов» студентам только будут еще преподавать в следующем семестре.«Получив кейс мы поначалу испытали состояние лёгкого стресса. Технология производства алюминия была для нас словно «черный квадрат» Малевича. Но в процессе обмена мнениями по поводу кейса, пришло понимание того, что буквально полгода назад мы были далеки и от технологической модернизации производства феррованадия, а в итоге справились, если не на все 100%, то на 99 % точно. Значит, будем мыслить логически!», - поделилась своими впечатлениями Мария Шибанова.Именно логика стала исходным пунктом познания командой «Ох-Red» премудростей производства алюминия. Исходя из личных достоинств и недостатков, студентки распределили роли и «сферы влияния», что супер важно в условиях on-line подготовки и дефицита времени. Ведь девушек разделяли сотни и тысячи километров: Ксения обучается по направлению от ООО «Медногорский медно-серный комбинат» и находилась на родине в г. Медногорск Оренбургской области, Мария - от Челябинского цинкового завода и живёт в Челябинске, Полина и Татьяна - от АО «Уралэлектромедь» и только они могли иногда общаться очно. Кроме того, надо было исключить дублирование функций, сосредоточиться на поиске нужной информации и её анализе. Татьяна и Полина занимались поиском и первичной переработкой информации («копались» в монографиях и учебниках, советовались с директором по науке ТУ УГМК и специалистами службы технического директора ОАО «УГМК», созванивались с профильными предприятиями), аналитическим центром в единственном лице стала Мария, Ксения делала расчёты. Кроме того, Мария писала сценарий видео презентации, организовывала съёмку, а потом все дружно оформляли презентацию.Поэтому на защите, со слов очевидцев, у девушек чувствовалась уверенность и понимание что и о чём они говорят. Критерием истинности их знаний стали грамотные и чёткие ответы на вопросы.«Перед церемонией финального закрытия и награждения, которое транслировалось через YouTube все жутко волновались, нас преследовало двоякое чувство. С одной стороны, понимали, что попасть в тройку лидеров из 11-ти ведущих университетов страны, очень сложно, а с другой, - мечтали победить. И вот рукотворное чудо свершилось!», - рассказала капитана команды «Ох-Red» Ксении Романенко.От души поздравляя команду «Ох-Red» и, одновременно, подводя итоги участия студентов университета в чемпионате «CASЕ-IN» 2020 года по направлениям «Горное дело» и «Металлургия», директор ТУ УГМК, Вячеслав Лапин сказал: «Мы очень рады за наших студентов, наш университет, нашу компанию. Ведь блестящее выступление будущих металлургов в финале чемпионата «CASЕ-IN» доказывает, что система подготовки специалистов в УГМК, гармонично сочетающая в себе требования федеральных образовательных стандартов, потребности производств, практику на предприятиях, наставничество ведущих специалистов компании, движется в правильном направлении. Но есть куда стремиться – за «золотом».