Студенты-инженеры Технического университета УГМК стали призерами международного инженерного чемпионата

13.36 Понедельник, 28 сентября 2020
Общество
Команда студенток Техуниверситета УГМК «Ох-Red» в составе Шибановой Марии, Герасимовой Полины, Камышан Татьяны и капитана команды Ксении Романенко заняла призовое место во всероссийском финале студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASЕ-IN» по направлению «Металлургия», сообщили veved.ru в пресс-службе промышленного холдинга.

Наши юные девушки - бакалавры в финале профессиональной схватки вошли в тройку лидеров вместе с признанными «законодателями» в области металлургии - командой магистрантов НИТУ МИСиС и еще одним «зубром» науки - сборной магистрантов, аспирантов и бакалавров Липецкого государственного технического университета.

Задание финального кейса преподнесло нашим девчонкам «сюрприз» со множеством неизвестных - производство алюминия. Мало того, что наш университет «медный» и задание лежало вне сферы их компетенций, к тому же оно представляло своеобразное «расписание на послезавтра», потому что «Металлургию лёгких и тугоплавких металлов» студентам только будут еще преподавать в следующем семестре.
«Получив кейс мы поначалу испытали состояние лёгкого стресса. Технология производства алюминия была для нас словно «черный квадрат» Малевича. Но в процессе обмена мнениями по поводу кейса, пришло понимание того, что буквально полгода назад мы были далеки и от технологической модернизации производства феррованадия, а в итоге справились, если не на все 100%, то на 99 % точно. Значит, будем мыслить логически!», - поделилась своими впечатлениями Мария Шибанова.

Именно логика стала исходным пунктом познания командой «Ох-Red» премудростей производства алюминия. Исходя из личных достоинств и недостатков, студентки распределили роли и «сферы влияния», что супер важно в условиях on-line подготовки и дефицита времени. Ведь девушек разделяли сотни и тысячи километров: Ксения обучается по направлению от ООО «Медногорский медно-серный комбинат» и находилась на родине в г. Медногорск Оренбургской области, Мария - от Челябинского цинкового завода и живёт в Челябинске, Полина и Татьяна - от АО «Уралэлектромедь» и только они могли иногда общаться очно. Кроме того, надо было исключить дублирование функций, сосредоточиться на поиске нужной информации и её анализе. Татьяна и Полина занимались поиском и первичной переработкой информации («копались» в монографиях и учебниках, советовались с директором по науке ТУ УГМК и специалистами службы технического директора ОАО «УГМК», созванивались с профильными предприятиями), аналитическим центром в единственном лице стала Мария, Ксения делала расчёты. Кроме того, Мария писала сценарий видео презентации, организовывала съёмку, а потом все дружно оформляли презентацию.

Поэтому на защите, со слов очевидцев, у девушек чувствовалась уверенность и понимание что и о чём они говорят. Критерием истинности их знаний стали грамотные и чёткие ответы на вопросы.

«Перед церемонией финального закрытия и награждения, которое транслировалось через YouTube все жутко волновались, нас преследовало двоякое чувство. С одной стороны, понимали, что попасть в тройку лидеров из 11-ти ведущих университетов страны, очень сложно, а с другой, - мечтали победить. И вот рукотворное чудо свершилось!», - рассказала капитана команды «Ох-Red» Ксении Романенко.

От души поздравляя команду «Ох-Red» и, одновременно, подводя итоги участия студентов университета в чемпионате «CASЕ-IN» 2020 года по направлениям «Горное дело» и «Металлургия», директор ТУ УГМК, Вячеслав Лапин сказал: «Мы очень рады за наших студентов, наш университет, нашу компанию. Ведь блестящее выступление будущих металлургов в финале чемпионата «CASЕ-IN» доказывает, что система подготовки специалистов в УГМК, гармонично сочетающая в себе требования федеральных образовательных стандартов, потребности производств, практику на предприятиях, наставничество ведущих специалистов компании, движется в правильном направлении. Но есть куда стремиться – за «золотом».
Фото: пресс-служба УГМК © Вечерние ведомости
УГМК обыграл «Енисей» в двух товарищеских матчах
24 сентября 2020
Из-за вспышки COVID-19 перенесены матчи екатеринбургской «Синары» и «КПРФ»
25 сентября 2020
«Уралочка» проиграла казанскому «Динамо-Ак Барс»
24 сентября 2020
Из ФК «Урал» ушел Вараздат Ароян
22 сентября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию

Прокуратура и Минприроды уличили экспертов в дилетантстве
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
16:41 В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за пожара в заповеднике «Денежкин камень»
16:15 Из-за почти сотни долгов уралец лишился иномарки
15:48 В Екатеринбурге увеличилось число классов и групп, переведённых на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ
15:21 1,8 млн рублей потратят на освещение сквера на Уралмаше в Екатеринбурге
14:59 Екатеринбуржцы могут поставить прививку от гриппа на рынке
14:33 В Екатеринбурге пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
14:16 На Среднем Урале создали мониторинговую группу по госпитализации пациентов с COVID-19
13:53 В Екатеринбурге рассказали, когда начнётся строительство ледового городка
13:36 Студенты-инженеры Технического университета УГМК стали призерами международного инженерного чемпионата
13:30 В Нижнем Тагиле ликвидировали незаконную свалку пластиковых бутылок
13:23 Суд в Екатеринбурге не стал штрафовать активистку, вышедшую в поддержку Хабаровска
13:05 Ярмарку выходного дня в Екатеринбурге посетили 20 тысяч горожан
12:48 Коэффициент распространения COVID-19 в Свердловской области остается выше единицы
12:35 В Свердловской области выявлено 146 новых случаев коронавируса
12:16 Депутаты Свердловской области рассмотрят закон о возвращении прямых выборов мэра
11:52 В Краснотурьинске сотрудникам фирмы выплатили долг по зарплате в размере 1,5 млн рублей
11:24 В Екатеринбурге на перекрестке Бебеля – Черепанова ВАЗ врезался в столб
11:20 Впервые в истории России региональным парламентом будет рассмотрен народный законопроект
11:13 Опальный схиимонах Сергий устроил крестный ход в Среднеуральском монастыре
10:56 В Екатеринбурге РГППУ заложил рябиновую Аллею славы
10:36 В «Майской прогулке» в Екатеринбурге принял участие 3961 человек
10:10 В аэропорту Кольцово собрались длинные очереди из-за тестов на COVID-19
09:43 Пьяный свердловчанин сбил насмерть 19-летнего молодого человека
09:13 Пропавшая в Свердловской области девочка погибла
21:12 «Урал» на выезде всухую проиграл «Ахмату»
20:57 В свердловском селе пропала трёхлетняя девочка
Все новости Свердловской области
16:30 Белорусская писательница Светлана Алексиевич уехала в Германию
16:21 Более 5 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V»
16:06 Послы Евросоюза одобрили расширение санкций против РФ
15:48 Синоптики рассказали об аномальной погоде зимой в России
15:40 В Кремле призвали незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
15:11 Эпидемиолог дал прогноз по выходу России на плато по коронавирусу
14:45 В АБР сообщили о риске для сегмента кредитных карт
14:22 Навальный подтвердил встречу с Меркель в немецкой клинике
12:39 В России выявили еще 8 135 случаев COVID-19
14:04 Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию
13:26 Количество пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье увеличилось до 30 человек
12:54 В России выявлено 7 867 новых случаев COVID-19
12:50 В результате обрушения надземного перехода в подмосковном Ступине пострадали 13 человек
12:36 В Нагорном Карабахе возобновились бои между Арменией и Азербайджаном
14:17 Более 70% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет
14:03 78 дней: жители Хабаровска продолжают выходить на протесты
14:01 В России выявили еще 7 523 случай Covid-19
16:57 Власти Москвы начали выводить из резерва койки для больных коронавирусной инфекцией
16:45 Песков прокомментировал непризнание Лукашенко рядом европейских стран
16:34 Вооружённый ножом мужчина напал на прохожих рядом с бывшей редакцией Charlie Hebdo в Париже
15:49 Алексей Навальный поблагодарил пилотов и врачей скорой за спасение своей жизни
15:40 В Кремле заявили, что введение серьезных ограничений из-за коронавируса не планируется
13:37 В Счётной палате сообщили о росте уровня бедности в России
13:16 В Роспотребнадзоре заявили, что в РФ все еще продолжается первая волна коронавируса
13:02 Алексей Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации
12:58 Более 70% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет
Все новости России и мира
16:41 В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за пожара в заповеднике «Денежкин камень»
16:40 Жители Краснокамска и Чайковского лишились автомобилей из-за «тепловых» долгов
16:15 Из-за почти сотни долгов уралец лишился иномарки
15:48 В Екатеринбурге увеличилось число классов и групп, переведённых на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ
15:36 «Горьковка» приглашает на выставку и конференцию TED
15:22 За три месяца в детскую клиническую больницу Прикамья поступило новое оборудование на 13 млн рублей
15:21 1,8 млн рублей потратят на освещение сквера на Уралмаше в Екатеринбурге
14:59 Екатеринбуржцы могут поставить прививку от гриппа на рынке
14:33 В Екатеринбурге пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
14:16 На Среднем Урале создали мониторинговую группу по госпитализации пациентов с COVID-19
13:54 Более тысячи жителей Перми смогут трудоустроиться на общественные работы
13:53 В Екатеринбурге рассказали, когда начнётся строительство ледового городка
13:36 Студенты-инженеры Технического университета УГМК стали призерами международного инженерного чемпионата
13:30 В Нижнем Тагиле ликвидировали незаконную свалку пластиковых бутылок
13:23 Суд в Екатеринбурге не стал штрафовать активистку, вышедшую в поддержку Хабаровска
13:14 Дарья Эйсфельд вышла в финал конкурса «Лидеры Россия. Политика»
13:05 Ярмарку выходного дня в Екатеринбурге посетили 20 тысяч горожан
13:02 Во все жилые дома Перми обеспечена подача отопления
12:49 Коэффициент распространения COVID-19 в Пермском крае – 1,02
12:48 Коэффициент распространения COVID-19 в Свердловской области остается выше единицы
12:45 С 1 октября фонтаны Перми уйдут на зимовку
12:40 В Прикамье подтверждено 75 случаев коронавируса
12:35 В Свердловской области выявлено 146 новых случаев коронавируса
12:31 Рабочая неделя в Перми будет теплой
12:16 Депутаты Свердловской области рассмотрят закон о возвращении прямых выборов мэра
11:52 В Краснотурьинске сотрудникам фирмы выплатили долг по зарплате в размере 1,5 млн рублей
Все новости
12:54
27/09
 В России выявлено 7 867 новых случаев COVID-19
12:50
27/09
 141 новый случай коронавируса выявлен в Свердловской области
20:38
26/09
 В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
16:20
25/09
 В Екатеринбурге стали известны результаты праймериз «Единой России»
22:53
24/09
 Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09
 Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
19:20
24/09
 На свердловской трассе водитель сбил сразу четырех кабанов
18:29
24/09
 Прокурор из Екатеринбурга перевелся на повышение в Мордовию
18:12
24/09
 Из свердловского главка уходит полковник, судившийся с журналистами
15:37
24/09
 В Нижнем Тагиле выявили оптовую базу по продаже контрафактных сигарет
12:38
24/09
 Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
21:57
23/09
 Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
20:27
23/09
 В Екатеринбурге нашли труп горожанина, безвестного пропавшего больше года назад
18:36
23/09
 Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом
16:12
23/09
 Слесаря «Уралхиммаша» госпитализировали с рабочего места в состоянии комы
15:24
23/09
 Следователи СК возбудили уголовное дело по факту смерти студентки УрФУ из Гвинеи
13:36
23/09
 Полиция и СК заинтересовались родами 16-летней девушки в Екатеринбурге
13:13
23/09
 В Екатеринбурге девушка-гастарбайтер пырнула ножом в грудь земляка из Узбекистана
12:35
23/09
 На Среднем Урале выявили 125 новых случаев коронавируса
10:28
23/09
 В Екатеринбурге оперативники ОБОП и ФСБ задержали оружейного «мини-барона»
20:25
22/09
 В Екатеринбурге бизнесмен нанял проституток в релакс-салон. Теперь ему грозит суд
12:41
22/09
 В РФ обнаружили ещё 6 215 случаев заражения коронавирусом
12:36
22/09
 Число больных COVID-19 в Свердловской области превысило 28 тысяч
12:39
21/09
 В России COVID-19 обнаружен ещё у 6 196 человек
12:35
21/09
 123 новых случая COVID-19 выявлено на Среднем Урале
12:39
20/09
 Число больных COVID-19 в России превысило 1,1 млн человек
Все новости