В Нижнем Тагиле ликвидировали незаконную свалку пластиковых бутылок

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле по требованию прокуратуры ликвидировали незаконную свалку пластиковых бутылок с просроченной газировкой, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Свалка находилась в водоохранной зоне реки Тагил. В мае 2020 года прокуратура провела проверку по публикациям в СМИ.«Так, установлено, что на обочине грунтовой дороги, ведущей от пос. Евстюниха в сторону этнопарка «Ермаково городище» в водоохраной зоне р. Тагил неустановленными лицами допущен сброс отходов - пластиковых бутылок с просроченной газированной водой в количестве не менее 300 штук», - сказали в прокуратуре.В настоящее время свалка ликвидирована.