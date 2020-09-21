В Нижнем Тагиле ликвидировали незаконную свалку пластиковых бутылок
Общество
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В Нижнем Тагиле по требованию прокуратуры ликвидировали незаконную свалку пластиковых бутылок с просроченной газировкой, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Свалка находилась в водоохранной зоне реки Тагил. В мае 2020 года прокуратура провела проверку по публикациям в СМИ.
«Так, установлено, что на обочине грунтовой дороги, ведущей от пос. Евстюниха в сторону этнопарка «Ермаково городище» в водоохраной зоне р. Тагил неустановленными лицами допущен сброс отходов - пластиковых бутылок с просроченной газированной водой в количестве не менее 300 штук», - сказали в прокуратуре.
В настоящее время свалка ликвидирована.
Свалка находилась в водоохранной зоне реки Тагил. В мае 2020 года прокуратура провела проверку по публикациям в СМИ.
«Так, установлено, что на обочине грунтовой дороги, ведущей от пос. Евстюниха в сторону этнопарка «Ермаково городище» в водоохраной зоне р. Тагил неустановленными лицами допущен сброс отходов - пластиковых бутылок с просроченной газированной водой в количестве не менее 300 штук», - сказали в прокуратуре.
В настоящее время свалка ликвидирована.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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