Суд в Екатеринбурге не стал штрафовать активистку, вышедшую в поддержку Хабаровска

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Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил административное дело Екатерины Сурсяковой, в отношении которой был составлен протокол за участие в несанкционированном шествии.По словам защитника Сурсяковой Андрея Щукина, в суде со стороны обвинения выступил только представитель Министерства общественной безопасности Свердловской области Владислав Щетинин, который в своих показаниях утверждал, что Сурсякова устроила шествие и выкрикивала лозунги. Однако фото- и видеодоказательств со стороны МОБ предоставлено не было.«Я не рассчитывала, что суд примет такое решение, потому что и по первому суду у меня были вопросы — сотрудник полиции тогда выступил, по сути, на моей стороне, однако суд принял тогда решение оштрафовать меня. Но даже эта небольшая сегодняшняя победа не освобождает меня от ответственности выходить каждую субботу на акции протеста, пока в нашей стране правит "Единая Россия"», - заявила Екатерина Сурсякова veved.ru.Напомним, ранее Сурсякова была оштрафована за акцию 1 августа по той же статье 20.2 КоАП — ей был присуждён штраф в 10 тысяч рублей.