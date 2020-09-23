Суд в Екатеринбурге не стал штрафовать активистку, вышедшую в поддержку Хабаровска

13.23 Понедельник, 28 сентября 2020
Общество
Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил административное дело Екатерины Сурсяковой, в отношении которой был составлен протокол за участие в несанкционированном шествии.

По словам защитника Сурсяковой Андрея Щукина, в суде со стороны обвинения выступил только представитель Министерства общественной безопасности Свердловской области Владислав Щетинин, который в своих показаниях утверждал, что Сурсякова устроила шествие и выкрикивала лозунги. Однако фото- и видеодоказательств со стороны МОБ предоставлено не было.

«Я не рассчитывала, что суд примет такое решение, потому что и по первому суду у меня были вопросы — сотрудник полиции тогда выступил, по сути, на моей стороне, однако суд принял тогда решение оштрафовать меня. Но даже эта небольшая сегодняшняя победа не освобождает меня от ответственности выходить каждую субботу на акции протеста, пока в нашей стране правит "Единая Россия"», - заявила Екатерина Сурсякова veved.ru.

Напомним, ранее Сурсякова была оштрафована за акцию 1 августа по той же статье 20.2 КоАП — ей был присуждён штраф в 10 тысяч рублей.
© Вечерние ведомости
В Екатеринбурге «Яблоко» определилось с форматом праймериз на довыборы в гордуму
23 сентября 2020
«Яблоко» определилось с кандидатами на довыборах в гордуму Екатеринбурга
26 сентября 2020
«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию
22 сентября 2020
В Екатеринбурге вновь проверяют соблюдение масочного режима
25 сентября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию

Прокуратура и Минприроды уличили экспертов в дилетантстве
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
16:41 В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за пожара в заповеднике «Денежкин камень»
16:15 Из-за почти сотни долгов уралец лишился иномарки
15:48 В Екатеринбурге увеличилось число классов и групп, переведённых на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ
15:21 1,8 млн рублей потратят на освещение сквера на Уралмаше в Екатеринбурге
14:59 Екатеринбуржцы могут поставить прививку от гриппа на рынке
14:33 В Екатеринбурге пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
14:16 На Среднем Урале создали мониторинговую группу по госпитализации пациентов с COVID-19
13:53 В Екатеринбурге рассказали, когда начнётся строительство ледового городка
13:36 Студенты-инженеры Технического университета УГМК стали призерами международного инженерного чемпионата
13:30 В Нижнем Тагиле ликвидировали незаконную свалку пластиковых бутылок
13:23 Суд в Екатеринбурге не стал штрафовать активистку, вышедшую в поддержку Хабаровска
13:05 Ярмарку выходного дня в Екатеринбурге посетили 20 тысяч горожан
12:48 Коэффициент распространения COVID-19 в Свердловской области остается выше единицы
12:35 В Свердловской области выявлено 146 новых случаев коронавируса
12:16 Депутаты Свердловской области рассмотрят закон о возвращении прямых выборов мэра
11:52 В Краснотурьинске сотрудникам фирмы выплатили долг по зарплате в размере 1,5 млн рублей
11:24 В Екатеринбурге на перекрестке Бебеля – Черепанова ВАЗ врезался в столб
11:20 Впервые в истории России региональным парламентом будет рассмотрен народный законопроект
11:13 Опальный схиимонах Сергий устроил крестный ход в Среднеуральском монастыре
10:56 В Екатеринбурге РГППУ заложил рябиновую Аллею славы
10:36 В «Майской прогулке» в Екатеринбурге принял участие 3961 человек
10:10 В аэропорту Кольцово собрались длинные очереди из-за тестов на COVID-19
09:43 Пьяный свердловчанин сбил насмерть 19-летнего молодого человека
09:13 Пропавшая в Свердловской области девочка погибла
21:12 «Урал» на выезде всухую проиграл «Ахмату»
20:57 В свердловском селе пропала трёхлетняя девочка
Все новости Свердловской области
16:30 Белорусская писательница Светлана Алексиевич уехала в Германию
16:21 Более 5 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V»
16:06 Послы Евросоюза одобрили расширение санкций против РФ
15:48 Синоптики рассказали об аномальной погоде зимой в России
15:40 В Кремле призвали незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
15:11 Эпидемиолог дал прогноз по выходу России на плато по коронавирусу
14:45 В АБР сообщили о риске для сегмента кредитных карт
14:22 Навальный подтвердил встречу с Меркель в немецкой клинике
12:39 В России выявили еще 8 135 случаев COVID-19
14:04 Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию
13:26 Количество пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье увеличилось до 30 человек
12:54 В России выявлено 7 867 новых случаев COVID-19
12:50 В результате обрушения надземного перехода в подмосковном Ступине пострадали 13 человек
12:36 В Нагорном Карабахе возобновились бои между Арменией и Азербайджаном
14:17 Более 70% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет
14:03 78 дней: жители Хабаровска продолжают выходить на протесты
14:01 В России выявили еще 7 523 случай Covid-19
16:57 Власти Москвы начали выводить из резерва койки для больных коронавирусной инфекцией
16:45 Песков прокомментировал непризнание Лукашенко рядом европейских стран
16:34 Вооружённый ножом мужчина напал на прохожих рядом с бывшей редакцией Charlie Hebdo в Париже
15:49 Алексей Навальный поблагодарил пилотов и врачей скорой за спасение своей жизни
15:40 В Кремле заявили, что введение серьезных ограничений из-за коронавируса не планируется
13:37 В Счётной палате сообщили о росте уровня бедности в России
13:16 В Роспотребнадзоре заявили, что в РФ все еще продолжается первая волна коронавируса
13:02 Алексей Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации
12:58 Более 70% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет
Все новости России и мира
16:41 В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за пожара в заповеднике «Денежкин камень»
16:40 Жители Краснокамска и Чайковского лишились автомобилей из-за «тепловых» долгов
16:15 Из-за почти сотни долгов уралец лишился иномарки
15:48 В Екатеринбурге увеличилось число классов и групп, переведённых на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ
15:36 «Горьковка» приглашает на выставку и конференцию TED
15:22 За три месяца в детскую клиническую больницу Прикамья поступило новое оборудование на 13 млн рублей
15:21 1,8 млн рублей потратят на освещение сквера на Уралмаше в Екатеринбурге
14:59 Екатеринбуржцы могут поставить прививку от гриппа на рынке
14:33 В Екатеринбурге пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
14:16 На Среднем Урале создали мониторинговую группу по госпитализации пациентов с COVID-19
13:54 Более тысячи жителей Перми смогут трудоустроиться на общественные работы
13:53 В Екатеринбурге рассказали, когда начнётся строительство ледового городка
13:36 Студенты-инженеры Технического университета УГМК стали призерами международного инженерного чемпионата
13:30 В Нижнем Тагиле ликвидировали незаконную свалку пластиковых бутылок
13:23 Суд в Екатеринбурге не стал штрафовать активистку, вышедшую в поддержку Хабаровска
13:14 Дарья Эйсфельд вышла в финал конкурса «Лидеры Россия. Политика»
13:05 Ярмарку выходного дня в Екатеринбурге посетили 20 тысяч горожан
13:02 Во все жилые дома Перми обеспечена подача отопления
12:49 Коэффициент распространения COVID-19 в Пермском крае – 1,02
12:48 Коэффициент распространения COVID-19 в Свердловской области остается выше единицы
12:45 С 1 октября фонтаны Перми уйдут на зимовку
12:40 В Прикамье подтверждено 75 случаев коронавируса
12:35 В Свердловской области выявлено 146 новых случаев коронавируса
12:31 Рабочая неделя в Перми будет теплой
12:16 Депутаты Свердловской области рассмотрят закон о возвращении прямых выборов мэра
11:52 В Краснотурьинске сотрудникам фирмы выплатили долг по зарплате в размере 1,5 млн рублей
Все новости
12:54
27/09
 В России выявлено 7 867 новых случаев COVID-19
12:50
27/09
 141 новый случай коронавируса выявлен в Свердловской области
20:38
26/09
 В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
16:20
25/09
 В Екатеринбурге стали известны результаты праймериз «Единой России»
22:53
24/09
 Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09
 Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
19:20
24/09
 На свердловской трассе водитель сбил сразу четырех кабанов
18:29
24/09
 Прокурор из Екатеринбурга перевелся на повышение в Мордовию
18:12
24/09
 Из свердловского главка уходит полковник, судившийся с журналистами
15:37
24/09
 В Нижнем Тагиле выявили оптовую базу по продаже контрафактных сигарет
12:38
24/09
 Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
21:57
23/09
 Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
20:27
23/09
 В Екатеринбурге нашли труп горожанина, безвестного пропавшего больше года назад
18:36
23/09
 Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом
16:12
23/09
 Слесаря «Уралхиммаша» госпитализировали с рабочего места в состоянии комы
15:24
23/09
 Следователи СК возбудили уголовное дело по факту смерти студентки УрФУ из Гвинеи
13:36
23/09
 Полиция и СК заинтересовались родами 16-летней девушки в Екатеринбурге
13:13
23/09
 В Екатеринбурге девушка-гастарбайтер пырнула ножом в грудь земляка из Узбекистана
12:35
23/09
 На Среднем Урале выявили 125 новых случаев коронавируса
10:28
23/09
 В Екатеринбурге оперативники ОБОП и ФСБ задержали оружейного «мини-барона»
20:25
22/09
 В Екатеринбурге бизнесмен нанял проституток в релакс-салон. Теперь ему грозит суд
12:41
22/09
 В РФ обнаружили ещё 6 215 случаев заражения коронавирусом
12:36
22/09
 Число больных COVID-19 в Свердловской области превысило 28 тысяч
12:39
21/09
 В России COVID-19 обнаружен ещё у 6 196 человек
12:35
21/09
 123 новых случая COVID-19 выявлено на Среднем Урале
12:39
20/09
 Число больных COVID-19 в России превысило 1,1 млн человек
Все новости