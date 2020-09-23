В Свердловской области выявлено 146 новых случаев коронавируса
Общество
Фото: nedugamnet.ru
В Свердловской области выявили еще 146 случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 28 862 случаев COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+81), Алапаевского района, Артемовского, Ачитского городского округа, Белоярского городского округа, Верхней Салды, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Серова, Талицкого городского округа.
Состояние 119 госпитализированных оценивается как тяжелое, 109 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 50 – на аппаратах ИВЛ. 527 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписано еще 70 человек. Уральские врачи вылечили уже 21 656 пациентов.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+81), Алапаевского района, Артемовского, Ачитского городского округа, Белоярского городского округа, Верхней Салды, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Серова, Талицкого городского округа.
Состояние 119 госпитализированных оценивается как тяжелое, 109 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 50 – на аппаратах ИВЛ. 527 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписано еще 70 человек. Уральские врачи вылечили уже 21 656 пациентов.
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