Депутаты Свердловской области рассмотрят закон о возвращении прямых выборов мэра
Общество
Фото: E1.ru
Свердловские депутаты согласились на рассмотрение закона о возвращении прямых выборов мэра.
Для того, чтобы инициативу зарегистрировали, инициативной группе надо было собрать 10 тысяч подписей. По словам депутата гордумы Андрея Пирожкова, всего активисты собрали более 13 тысяч, примерно 1300 из них забраковали.
Теперь, 1 октября, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина должна будет внести вопрос о возвращение прямых выборов на рассмотрение профильного комитета.
Для того, чтобы инициативу зарегистрировали, инициативной группе надо было собрать 10 тысяч подписей. По словам депутата гордумы Андрея Пирожкова, всего активисты собрали более 13 тысяч, примерно 1300 из них забраковали.
Теперь, 1 октября, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина должна будет внести вопрос о возвращение прямых выборов на рассмотрение профильного комитета.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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