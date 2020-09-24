В Краснотурьинске сотрудникам фирмы выплатили долг по зарплате в размере 1,5 млн рублей
Общество
Фото: infopro54.ru
В Краснотурьинске сотрудникам фирмы выплатили 1,5 млн рублей задолженности по зарплате после вмешательства прокуратуры, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет об ООО «Градар», осуществляющей деятельность в области архитектуры. Крупную сумму организация задолжала 33 сотрудникам за 1,5 месяца. Прокуратура после проверки потребовала погасить долг.
Директора ООО «Градар» также привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.
Перед работниками фирмы в полном объеме погасили задолженность. Также им выплатили компенсацию.
Речь идет об ООО «Градар», осуществляющей деятельность в области архитектуры. Крупную сумму организация задолжала 33 сотрудникам за 1,5 месяца. Прокуратура после проверки потребовала погасить долг.
Директора ООО «Градар» также привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.
Перед работниками фирмы в полном объеме погасили задолженность. Также им выплатили компенсацию.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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