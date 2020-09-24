В Краснотурьинске сотрудникам фирмы выплатили долг по зарплате в размере 1,5 млн рублей

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Краснотурьинске сотрудникам фирмы выплатили 1,5 млн рублей задолженности по зарплате после вмешательства прокуратуры, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Речь идет об ООО «Градар», осуществляющей деятельность в области архитектуры. Крупную сумму организация задолжала 33 сотрудникам за 1,5 месяца. Прокуратура после проверки потребовала погасить долг.Директора ООО «Градар» также привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.Перед работниками фирмы в полном объеме погасили задолженность. Также им выплатили компенсацию.