Опальный схиимонах Сергий устроил крестный ход в Среднеуральском монастыре

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Экс-схиимонах Сергий Романов устроил массовый крестный ход в Среднеуральском женском монастыре в воскресенье, 27 сентября.Несмотря на отлучение от церкви, клирик продолжает проводить службы и собирать своих сторонников. Крестный ход Сергий устроил в честь праздника Воздвижения животворящего креста Господня. На мероприятие в монастырь приехало около 300 паломников.