Опальный схиимонах Сергий устроил крестный ход в Среднеуральском монастыре
Общество
Экс-схиимонах Сергий Романов устроил массовый крестный ход в Среднеуральском женском монастыре в воскресенье, 27 сентября.
Несмотря на отлучение от церкви, клирик продолжает проводить службы и собирать своих сторонников. Крестный ход Сергий устроил в честь праздника Воздвижения животворящего креста Господня. На мероприятие в монастырь приехало около 300 паломников.
Несмотря на отлучение от церкви, клирик продолжает проводить службы и собирать своих сторонников. Крестный ход Сергий устроил в честь праздника Воздвижения животворящего креста Господня. На мероприятие в монастырь приехало около 300 паломников.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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