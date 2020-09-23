В Екатеринбурге РГППУ заложил рябиновую Аллею славы
Общество
Фото: РГППУ
В честь 80-летия системы профессионально-технического образования Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) совместно с Советом ветеранов профессиональных образовательных организаций Свердловской области заложил рябиновую Аллею славы в Екатеринбурге.
Молодые деревья можно увидеть на улице Машиностроителей.
«Рябиновая аллея как символ устойчивости и качества системы подготовки трудовых резервов не случайно появилась в РГППУ. Больше 40 лет вуз выпускает педагогов профессионального обучения высокой квалификации, обеспечивая профессиональную успешность рабочих кадров практически всех отраслей экономики страны», - отметили в администрации Екатеринбурга.
Добавим, что в посадке рябин приняли участие заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Борис Кириллов, министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко и ветеран системы профтехобразования СССР Анатолий Соколов.
Молодые деревья можно увидеть на улице Машиностроителей.
«Рябиновая аллея как символ устойчивости и качества системы подготовки трудовых резервов не случайно появилась в РГППУ. Больше 40 лет вуз выпускает педагогов профессионального обучения высокой квалификации, обеспечивая профессиональную успешность рабочих кадров практически всех отраслей экономики страны», - отметили в администрации Екатеринбурга.
Добавим, что в посадке рябин приняли участие заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Борис Кириллов, министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко и ветеран системы профтехобразования СССР Анатолий Соколов.
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