В Екатеринбурге РГППУ заложил рябиновую Аллею славы

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В честь 80-летия системы профессионально-технического образования Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) совместно с Советом ветеранов профессиональных образовательных организаций Свердловской области заложил рябиновую Аллею славы в Екатеринбурге.Молодые деревья можно увидеть на улице Машиностроителей.«Рябиновая аллея как символ устойчивости и качества системы подготовки трудовых резервов не случайно появилась в РГППУ. Больше 40 лет вуз выпускает педагогов профессионального обучения высокой квалификации, обеспечивая профессиональную успешность рабочих кадров практически всех отраслей экономики страны», - отметили в администрации Екатеринбурга.Добавим, что в посадке рябин приняли участие заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Борис Кириллов, министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко и ветеран системы профтехобразования СССР Анатолий Соколов.