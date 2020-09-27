В «Майской прогулке» в Екатеринбурге принял участие 3961 человек

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в минувшие выходные прошла традиционная «Майская прогулка». В мероприятии принял участие 3961 человек, об этом рассказали в пресс-службе УрФУ.Напомним, что в этом году из-за пандемии коронавируса «Майскую прогулку» приняли решение провести в сентябре. Участники прошли маршруты, протяженностью 20, 32 и 42 километра.«Самой популярной оказалась дистанция в 20 км, ее выбрали около 70 % зарегистрированных участников. На этой дистанции все желающие могли поучаствовать в восстановлении леса — высадка была организована волонтерами в Калиновском лесопарке», — рассказал организатор «Майской прогулки», профессор УрФУ Виктор Гроховский.Отметим, что участники также могли сдать нормы ГТО по туризму.