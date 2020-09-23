В аэропорту Кольцово собрались длинные очереди из-за тестов на COVID-19

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В аэропорту Кольцово из-за тестов на коронавирус вчера, 27 сентября, собрались огромные очереди. Пассажиры двух рейсов, прибывшие из Турции в Екатеринбург, ждали более 5 часов, чтобы сдать анализ.Как сообщает Е1, всю очередь туристам пришлось простоять на ногах, так как в аэропорту не было создано условий для комфорта ожидающих.«В такой толпе просто созданы все условия для благоприятного распространения коронавируса», - сказали очевидцы.Напомним, что прибывшие из-за границы россияне должны в течение 72 часов загрузить на сайт «Госуслуги» результаты тестов. Кстати, сдавать анализы на covid-19 в аэропорту совсем не обязательно, сделать это можно в любой лицензированной лаборатории.