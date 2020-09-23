В аэропорту Кольцово собрались длинные очереди из-за тестов на COVID-19
Общество
Фото: Е1.RU
В аэропорту Кольцово из-за тестов на коронавирус вчера, 27 сентября, собрались огромные очереди. Пассажиры двух рейсов, прибывшие из Турции в Екатеринбург, ждали более 5 часов, чтобы сдать анализ.
Как сообщает Е1, всю очередь туристам пришлось простоять на ногах, так как в аэропорту не было создано условий для комфорта ожидающих.
«В такой толпе просто созданы все условия для благоприятного распространения коронавируса», - сказали очевидцы.
Напомним, что прибывшие из-за границы россияне должны в течение 72 часов загрузить на сайт «Госуслуги» результаты тестов. Кстати, сдавать анализы на covid-19 в аэропорту совсем не обязательно, сделать это можно в любой лицензированной лаборатории.
Как сообщает Е1, всю очередь туристам пришлось простоять на ногах, так как в аэропорту не было создано условий для комфорта ожидающих.
«В такой толпе просто созданы все условия для благоприятного распространения коронавируса», - сказали очевидцы.
Напомним, что прибывшие из-за границы россияне должны в течение 72 часов загрузить на сайт «Госуслуги» результаты тестов. Кстати, сдавать анализы на covid-19 в аэропорту совсем не обязательно, сделать это можно в любой лицензированной лаборатории.
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