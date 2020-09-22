Пьяный свердловчанин сбил насмерть 19-летнего молодого человека

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В поселке Ключевск Свердловской области вчера случилось ДТП, в котором пьяный уралец сбил насмерть 19-летнего жителя поселка Лосиный.Как сообщает Е1, несчастье произошло около дома на Заводской, 31. В ГИБДД Березовского рассказали, что 43-летний нетрезвый мужчина на Ford Fusion сбил молодого человека, когда тот двигался по обочине навстречу автомобилю.Сейчас расследуются обстоятельства произошедшего.