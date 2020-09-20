За сутки на Среднем Урале провели более 12 тысяч тестов на COVID-19

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

По данным на 27 сентября, за сутки в Свердловской области было проведено 12106 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследован 11631 человек.Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 530 241. Обследовано всего 1 444 192 человека.В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 141 новый случай коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 28716 человек. Выписано 67 пациентов. С начала пандемии вылечились 21586 человек.