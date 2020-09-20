За сутки на Среднем Урале провели более 12 тысяч тестов на COVID-19
Общество
Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images
По данным на 27 сентября, за сутки в Свердловской области было проведено 12106 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследован 11631 человек.
Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 530 241. Обследовано всего 1 444 192 человека.
В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 141 новый случай коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 28716 человек. Выписано 67 пациентов. С начала пандемии вылечились 21586 человек.
Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 530 241. Обследовано всего 1 444 192 человека.
В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 141 новый случай коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 28716 человек. Выписано 67 пациентов. С начала пандемии вылечились 21586 человек.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
В Свердловской области провели ещё свыше 10 тысяч тестов на COVID-19
20 сентября 2020
20 сентября 2020
В Свердловской области проведено около 1,5 миллионов исследований проб на коронавирус
25 сентября 2020
25 сентября 2020
141 новый случай коронавируса выявлен в Свердловской области
27 сентября 2020
27 сентября 2020
«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию
Прокуратура и Минприроды уличили экспертов в дилетантстве
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
20:38 В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
20:38 В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
20:38
26/09В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
22:53
24/09Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
12:38
24/09Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
21:57
23/09Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
18:36
23/09Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом