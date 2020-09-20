Свердловский «Автомобилист» начнёт выездную серию игрой с «Сибирью»
Общество
Фото: ХК «Автомобилист»
Завтра, 28 сентября, екатеринбургская хоккейная команда «Автомобилист» начнёт свою очередную выездную серию игрой с «Сибирью». Матч пройдёт в Новосибирске и начнётся в 17:30.
Сейчас в турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» держится на четвёртой строчке с 14-ю очками. В это время «Сибирь» с семью очками находится на седьмом месте.
После этой встречи свердловчане отправятся дальше по маршруту Уфа – Магнитогорск, 30 сентября встретившись с «Салаватом Юлаевым» и 2 октября с «Металлургом».
Сейчас в турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» держится на четвёртой строчке с 14-ю очками. В это время «Сибирь» с семью очками находится на седьмом месте.
После этой встречи свердловчане отправятся дальше по маршруту Уфа – Магнитогорск, 30 сентября встретившись с «Салаватом Юлаевым» и 2 октября с «Металлургом».
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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