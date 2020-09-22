В Екатеринбурге 100-летнюю труженицу тыла поздравили с юбилеем

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге труженица тыла Елизавета Карасёва отпраздновала свой 100-летний юбилей.Имениннице вручили поздравительный адрес, памятный подарок и почётный диплом «Ровесник века». Имя труженицы тыла вошло в историю Екатеринбурга как жительницы, перешагнувшей столетний рубеж.Поздравили Елизавету Карасёву представители администрации Чкаловского района города, Управления социальной политики по Чкаловскому району и библиотечного центра «Екатеринбург».