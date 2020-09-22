В Екатеринбурге 100-летнюю труженицу тыла поздравили с юбилеем
Общество
Фото: чкаловский.екатеринбург.рф
В Екатеринбурге труженица тыла Елизавета Карасёва отпраздновала свой 100-летний юбилей.
Имениннице вручили поздравительный адрес, памятный подарок и почётный диплом «Ровесник века». Имя труженицы тыла вошло в историю Екатеринбурга как жительницы, перешагнувшей столетний рубеж.
Поздравили Елизавету Карасёву представители администрации Чкаловского района города, Управления социальной политики по Чкаловскому району и библиотечного центра «Екатеринбург».
Имениннице вручили поздравительный адрес, памятный подарок и почётный диплом «Ровесник века». Имя труженицы тыла вошло в историю Екатеринбурга как жительницы, перешагнувшей столетний рубеж.
Поздравили Елизавету Карасёву представители администрации Чкаловского района города, Управления социальной политики по Чкаловскому району и библиотечного центра «Екатеринбург».
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроется движение по улице Шаумяна
22 сентября 2020
22 сентября 2020
В центре Екатеринбурга сбили 19-летнюю девушку
23 сентября 2020
23 сентября 2020
В Екатеринбурге нашли мостовую XIX века
25 сентября 2020
25 сентября 2020
«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию
Прокуратура и Минприроды уличили экспертов в дилетантстве
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
20:38 В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
20:38 В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
20:38
26/09В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
22:53
24/09Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
12:38
24/09Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
21:57
23/09Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
18:36
23/09Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом