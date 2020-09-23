Стационар ЦГБ №3 в Екатеринбурге перепрофилируют под COVID-19

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге под COVID-19 перепрофилируют центральную городскую больницу № 3 на улице Машинистов. В стационаре будет развёрнуто 100 коек.Как сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, такое решение позволит в период незавершившейся эпидемии COVID-19 и в сезон подъёма ОРВИ обеспечить готовность системы здравоохранения к возможной дополнительной нагрузке.Пациентов стационара перенаправят в другие медучреждения по профилю заболевания.