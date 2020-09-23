Стационар ЦГБ №3 в Екатеринбурге перепрофилируют под COVID-19
Общество
Фото: cchp.ru
В Екатеринбурге под COVID-19 перепрофилируют центральную городскую больницу № 3 на улице Машинистов. В стационаре будет развёрнуто 100 коек.
Как сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, такое решение позволит в период незавершившейся эпидемии COVID-19 и в сезон подъёма ОРВИ обеспечить готовность системы здравоохранения к возможной дополнительной нагрузке.
Пациентов стационара перенаправят в другие медучреждения по профилю заболевания.
Как сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, такое решение позволит в период незавершившейся эпидемии COVID-19 и в сезон подъёма ОРВИ обеспечить готовность системы здравоохранения к возможной дополнительной нагрузке.
Пациентов стационара перенаправят в другие медучреждения по профилю заболевания.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
Коечный фонд для больных COVID-19 в Свердловской области сокращается
23 сентября 2020
23 сентября 2020
«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию
Прокуратура и Минприроды уличили экспертов в дилетантстве
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
20:38 В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
20:38 В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
14:35 Прилетающие из-за границы прикамцы должны оставаться дома до получения результатов теста на COVID-19
20:38
26/09В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
22:53
24/09Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
12:38
24/09Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
21:57
23/09Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
18:36
23/09Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом