Жителя Екатеринбурга обвиняют в хищении дорогих иномарок

14.59 Воскресенье, 27 сентября 2020
Общество
Фото: 1GAI
В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в хищениях дорогостоящих автомобилей.

Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, с помощью специального оборудования обвиняемый отключал противоугонную систему автомобиля, запускал двигатель и перегонял транспорт в гараж-отстойник, а затем сбывал машины третьим лицам. Всего он совершил пять краж. Ущерб составил порядка шести миллионов рублей.

Поймать злоумышленника удалось, когда сотрудники уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу оперативным путём установили место гаража-отстойника, предназначенного для очередной угнанной машины.

Подозреваемым оказался ранее не судимый 26-летний мужчина. В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по частям 3 и 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), переданы в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому может грозить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, при обыске в жилище мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли 43 патрона калибра 5,6 мм. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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