Три мотоцикла столкнулись в Екатеринбурге во время мотопробега

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на объездной дороге во время праздника мотоспорта произошло ДТП с участием трёх мотоциклов. Об этом сообщили очевидцы.Во время пробега, посвящённого закрытию мотосезона, водитель Yamaha FZ8 столкнулся с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом Yamaha YZF-6R. От удара Yamaha YZF-6R отбросило на Honda VRX400.В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла Yamaha. Медики госпитализировали мужчину с закрытым переломом ключицы.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.