Три мотоцикла столкнулись в Екатеринбурге во время мотопробега
Общество
Фото: скрин с видео Е1.RU
В Екатеринбурге на объездной дороге во время праздника мотоспорта произошло ДТП с участием трёх мотоциклов. Об этом сообщили очевидцы.
Во время пробега, посвящённого закрытию мотосезона, водитель Yamaha FZ8 столкнулся с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом Yamaha YZF-6R. От удара Yamaha YZF-6R отбросило на Honda VRX400.
В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла Yamaha. Медики госпитализировали мужчину с закрытым переломом ключицы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Во время пробега, посвящённого закрытию мотосезона, водитель Yamaha FZ8 столкнулся с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом Yamaha YZF-6R. От удара Yamaha YZF-6R отбросило на Honda VRX400.
В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла Yamaha. Медики госпитализировали мужчину с закрытым переломом ключицы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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