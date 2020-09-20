В ДТП в Екатеринбурге пострадал шестилетний ребёнок
Общество
Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга
В Екатеринбурге возле дома № 8 на улице Главной произошла авария, в результате которой пострадал шестилетний мальчик.
Предварительно установлено, что 36-летний водитель Kia Ria ехал по переулку Озерному в направлении Главной и допустил наезд на ребёнка, который выбежал из-за стоящих транспортных средств. В результате аварии у мальчика диагностировали сотрясение головного мозга.
Оказалось, что ребёнок вместе со своим старшим 11-летним братом ходил в магазин, после чего побежал к другу, который стоял на противоположной стороне дороги.
Материал по факту ДТП будет направлен в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения законных представителей пострадавшего к ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание и постановки семьи на профилактический учет.
Предварительно установлено, что 36-летний водитель Kia Ria ехал по переулку Озерному в направлении Главной и допустил наезд на ребёнка, который выбежал из-за стоящих транспортных средств. В результате аварии у мальчика диагностировали сотрясение головного мозга.
Оказалось, что ребёнок вместе со своим старшим 11-летним братом ходил в магазин, после чего побежал к другу, который стоял на противоположной стороне дороги.
Материал по факту ДТП будет направлен в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения законных представителей пострадавшего к ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание и постановки семьи на профилактический учет.
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